Объем международных грузоперевозок автомобильным транспортом Азербайджана увеличился на 67%

В первом полугодии текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было произведено 122 049 международных грузоперевозок, что на 67% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было произведено 122 049 международных грузоперевозок, что на 67% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно данным, динамика роста наблюдается и в показателях перевозок в третьи страны автомобильным транспортом, принадлежащим Азербайджану. В январе-июне 2022 года азербайджанские перевозчики выполнили 14 151 перевозку в третью страну (из иностранного государства в другое иностранное государство), в то время как за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 27 743.