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Объем международных грузоперевозок автомобильным транспортом Азербайджана увеличился на 67%

Объем международных грузоперевозок автомобильным транспортом Азербайджана увеличился на 67% В первом полугодии текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было произведено 122 049 международных грузоперевозок, что на 67% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
25 сентября 2023 г. 11:11
Объем международных грузоперевозок автомобильным транспортом Азербайджана увеличился на 67%

В первом полугодии текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было произведено 122 049 международных грузоперевозок, что на 67% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно данным, динамика роста наблюдается и в показателях перевозок в третьи страны автомобильным транспортом, принадлежащим Азербайджану. В январе-июне 2022 года азербайджанские перевозчики выполнили 14 151 перевозку в третью страну (из иностранного государства в другое иностранное государство), в то время как за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 27 743.

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Версия на английском языке ФотоNumber of international cargo transportation by road transport of Azerbaijan up by 67%
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşımalarının sayı 67 % artıb

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