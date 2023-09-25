Объем международных грузоперевозок автомобильным транспортом Азербайджана увеличился на 67%

В первом полугодии текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было произведено 122 049 международных грузоперевозок, что на 67% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Согласно данным, динамика роста наблюдается и в показателях перевозок в третьи страны автомобильным транспортом, принадлежащим Азербайджану. В январе-июне 2022 года азербайджанские перевозчики выполнили 14 151 перевозку в третью страну (из иностранного государства в другое иностранное государство), в то время как за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 27 743.