Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн

Объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с момента ввода в эксплуатацию превысил 2,4 млн тонн.

Объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с момента ввода в эксплуатацию превысил 2,4 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам бывшего министра транспорта, судоходства и связи Турции Ахмета Арслана, БТК с момента начала строительства получил название "Проекта века". Только в 2022 году по коридору было перевезено 691 тыс. тонн грузов.

"Благодаря Баку-Тбилиси-Карс железнодорожные грузы из Лондона могут достигать Пекина за 12-15 дней. Морским транспортом эти же поставки из Европы в Азию через Африку осуществляются за 45-62 дней. При использовании же российского маршрута, на поставку груза из Пекина в Европу уходит 32 дня. В этом контексте возросла роль Турции в мировой торговле", - отметил он.

БТК был запущен 30 октября 2017 года и является очередным успешным плодом сотрудничества Турции, Грузии и Азербайджана. На церемонии открытия новой ж/д линии присутствовали лидеры Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Протяженность БТК составляет 829 км, 504 км из которых пролегает через территорию Азербайджана, 246 км - Грузии, а 79 км - Турции. Новая дорога позволила значительно сократить сроки поставок грузов между Азией и Европой до 15 суток.