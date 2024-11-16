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Объем грузоперевозок по транспортным коридорам за 9 месяцев вырос незначительно

Объем грузоперевозок по транспортным коридорам за 9 месяцев вырос незначительно Объем грузоперевозок в Азербайджане по транспортным коридорам в январе-сентябре текущего года составил 24 млн 620,1 тыс. тонн, что на 0,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Инфраструктура
16 ноября 2024 г. 13:58
Объем грузоперевозок по транспортным коридорам за 9 месяцев вырос незначительно

Объем грузоперевозок в Азербайджане по транспортным коридорам в январе-сентябре текущего года составил 24 млн 620,1 тыс. тонн, что на 0,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, объем грузооборота в Азербайджане по транспортным коридорам составил 9,9 млн т-км (рост на 2,1%).

По транспортному коридору Восток-Запад за 9 месяцев перевезено 12 млн 765,3 тыс. тонн грузов (в том числе по TRACECA - 6 млн 522,1 тыс. тонн), по коридору Север-Юг - 7 млн 22,9 тыс. тонн, по коридору Север-Запад - 4 млн 552,6 тыс. тонн, коридору Юг-Запад - 279,3 тыс. тонн.

По данным статистики, по железной дороге перевезено 11 млн 304,2 тыс. тонн или 45,9,% всех грузов, автомобильным транспортом - 7 млн 353,6 тыс. тонн или 29,9%, морским транспортом - 5 млн 962,3 тыс. тонн или 24,2%.

Госкомстат отмечает, что объем транзитных грузов, перевезенных по транспортным коридорам, составил 14 млн 247,1 тыс. тонн или 57,9% всех грузов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda nəqliyyat dəhlizləri ilə yük daşınması cüzi artıb

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