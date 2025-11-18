Объем грузоперевозок по транспортным коридорам Азербайджана за 9 месяцев превысил 24 млн тонн

Объем грузоперевозок по транспортным коридорам в Азербайджане в январе-сентябре этого года составил 24 млн 154,1 тыс. тонн, что на 1,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в отчетный период железнодорожным транспортом было перевезено 10 млн 555,6 тыс. тонн (-6,6%), автомобильным транспортом - 8 млн 8,8 тыс. тонн (+8,9%) и морским транспортом - 5 млн 589,7 тыс. тонн (-6,2%) грузов.

Кроме того, за 9 месяцев этого года объем грузов, перевезенных по транспортному коридору "Восток-Запад", составил 12 млн 615 тыс. тонн (-1,2%), в том числе по транспортному коридору "Европа-Кавказ-Азия" - 6 млн 117,1 тыс. тонн (-6,2%). Грузоперевозки по коридору "Север-Юг" в отчетный период составили 6 млн 719,7 тыс. тонн (-4,3%), по коридору "Север-Запад" - 4 млн 416,7 тыс. тонн (-3%), "Юг-Запад" - 402,7 тыс. тонн (+44,2%).

В январе-сентябре 2025 года 46% грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 41,9% грузов, перевезенных автомобильным транспортом, и 94,7% грузов, перевезенных морским транспортом, составили транзитные грузы.