Объявления в метро будут озвучиваться на азербайджанском и английском языках

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Во время проведения первых Европейских игр в июне объявления и информация в Бакинском метрополитене будут озвучиваться на азербайджанском и английском языках. Об этом заявил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев: "Сейчас ведутся работы в этом направлении".

Н.Пашаев добавил, что информационные табло в метро также будут на азербайджанском и английском языках.

"На информационных табло также будет указано местонахождение экспресс-автобусов - станции метро "Короглу", "Элмляр Академиясы", "Гянджлик", "28 мая", "20 января", "Низами", - добавил представитель Бакинского метрополитена.