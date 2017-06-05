ОАО мелиорации и водного хозяйства Азербайджана выделено 10,5 млн манатов

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, в документе говорится, что в последние годы динамичное развитие экономики в Азербайджанской Республике, наряду с другими сферами, способствовало коренным переменам и в ненефтяном секторе. В республике были осуществлены важные меры по дальнейшему улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой в целях достижения более высокого роста в хлопководстве, зерноводстве и производстве других сельскохозяйственных растений, продукции животноводства, удовлетворению потребностей населения в питьевой воде, построены и сданы в эксплуатацию водохранилища, магистральные каналы и другие объекты водного хозяйства.

В 2013-2016 годах в 560 населенных пунктах с населением около 1,3 миллиона человек по 40 городам и районам страны за счет средств, выделенных из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, было пробурено 957 субартезианских скважин для обеспечения посевных площадей, используемых для посевов приусадебных земельных участков оросительной водой и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

В целях проектирования и бурения 150 субартезианских скважин для улучшения обеспечения посевных площадей, используемых для посевов приусадебных земельных участков оросительной водой, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде в 136 населенных пунктах 36 городов и районов с населением около 375 тысяч человек (список прилагается) из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу мелиорации и водного хозяйства Азербайджана выделено 10,5 миллиона (десять миллионов пятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.