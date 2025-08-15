Новый генплан города Говлар предусматривает снос старых построек

В городе Говлар Товузского района в рамках нового генплана будут снесены старые постройки и возведены современные 5-8-этажные жилые комплексы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, утвержденный Кабмином 29 июля Генплан до 2040 года предусматривает сохранение сельхозземель и исторического облика города, а также создание комфортной городской среды.

Строительство новых кварталов начнется в 2027 году. К этому времени численность населения достигнет 17 тыс. человек, к 2040 году — 20 тыс. Жилой фонд вырастет в 1,5 раза, а площадь на душу населения увеличится с 20 до 25 м². Основу застройки составят малоэтажные многоквартирные дома.

В Говларе создадут современный логистический центр интегрированный с железной дорогой для приема, хранения и перевозки промышленной и сельхозпродукции. Также планируется расширение действующих предприятий и открытие восьми новых производств, что укрепит экономику и повысит занятость.

Развивать будут и "зеленый" туризм, этно- и экотуризм, а также современные зоны отдыха, что привлечет как жителей, так и гостей города.

Напомним, что Говлар получил статус города в 2012 году.