О нас

Новый генплан города Говлар предусматривает снос старых построек

Новый генплан города Говлар предусматривает снос старых построек Новый генплан города Говлар предусматривает снос старых построек
Инфраструктура
15 августа 2025 г. 19:24
Новый генплан города Говлар предусматривает снос старых построек

В городе Говлар Товузского района в рамках нового генплана будут снесены старые постройки и возведены современные 5-8-этажные жилые комплексы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, утвержденный Кабмином 29 июля Генплан до 2040 года предусматривает сохранение сельхозземель и исторического облика города, а также создание комфортной городской среды.

Строительство новых кварталов начнется в 2027 году. К этому времени численность населения достигнет 17 тыс. человек, к 2040 году — 20 тыс. Жилой фонд вырастет в 1,5 раза, а площадь на душу населения увеличится с 20 до 25 м². Основу застройки составят малоэтажные многоквартирные дома.

В Говларе создадут современный логистический центр интегрированный с железной дорогой для приема, хранения и перевозки промышленной и сельхозпродукции. Также планируется расширение действующих предприятий и открытие восьми новых производств, что укрепит экономику и повысит занятость.

Развивать будут и "зеленый" туризм, этно- и экотуризм, а также современные зоны отдыха, что привлечет как жителей, так и гостей города.

Напомним, что Говлар получил статус города в 2012 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоQovlarda köhnə tikililər söküləcək, müasir yaşayış kompleksləri tikiləcək

Другие новости из категории

В Азербайджане увеличились грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом
В Азербайджане увеличились грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом
15 августа 2025 г. 18:06
Парковка Бакинского железнодорожного вокзала временно прекращает работу
Парковка Бакинского железнодорожного вокзала временно прекращает работу
15 августа 2025 г. 17:56
В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом выросли почти на 3%
В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом выросли почти на 3%
15 августа 2025 г. 17:28
Число пассажиров, пользующихся бакинским метро, снизилось на 2%
Число пассажиров, пользующихся бакинским метро, снизилось на 2%
15 августа 2025 г. 17:22
В Азербайджане за 5 месяцев по железной дороге перевезено около 10 млн тонн груза
В Азербайджане за 5 месяцев по железной дороге перевезено около 10 млн тонн груза
15 августа 2025 г. 17:20
Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились на 10%
Грузоперевозки морским транспортом в Азербайджане увеличились на 10%
15 августа 2025 г. 17:15
Агентство: На таможенном посту Красный мост ожидают 440 автомобилей
Агентство: На таможенном посту "Красный мост" ожидают 440 автомобилей
15 августа 2025 г. 17:00
Грузоперевозки в Азербайджане выросли почти на 3%
Грузоперевозки в Азербайджане выросли почти на 3%
15 августа 2025 г. 15:38
Премьер Казахстана призвал создавать в ЕАЭС альтернативные транспортные маршруты
Премьер Казахстана призвал создавать в ЕАЭС альтернативные транспортные маршруты
15 августа 2025 г. 11:45
Подготовка к строительству тоннеля на линии метро Джафар Джаббарлы – Низами займет 4-5 месяцев
Подготовка к строительству тоннеля на линии метро "Джафар Джаббарлы – Низами" займет 4-5 месяцев
15 августа 2025 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi