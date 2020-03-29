Новый режим работы бакинского метро не повлиял на интервал между поездами

Бакинский метрополитен не изменил график движения поездов по сравнению с предыдущими днями.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник службы движения ЗАО "Бакинский метрополитен" Этибар Исаев в программе ATV Səhər.

"Согласно графику, по которому мы работали до пандемии, интенсивность движения составляет 24 пары поездов в час. Интервал движения поездов на линии "28 Мая" - "Ази Асланов" составляет 2,5 минуты. На линиях "28 Мая" - "Ичеришехер", "28 Мая" - "Дарнагюль" поезда ходят с интервалом в 5 минут", - сказал он.

По его словам, на линиях "Джафар Джаббарлы" – "Шах Исмаил Хатаи" и "Мемар Аджеми 2" - "Автовокзал" также сохраняется прежний график движения.