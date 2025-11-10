Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Новая геополитическая карта: Место Азербайджана в плане Трампа по Центральной Азии

    Инфраструктура
    • 10 ноября, 2025
    • 17:58
    Новая геополитическая карта: Место Азербайджана в плане Трампа по Центральной Азии

    Встреча президентов стран Центральной Азии с президентом США Дональдом Трампом 6 ноября в Вашингтоне расценивается как важное политическое событие для региона.

    Об этом сказал Report глава Общественного объединения "Социальные стратегические исследования и аналитические разработки", транспортный эксперт Ильгар Гусейнли.

    По его словам, этот саммит отражает растущий интерес США к Центральной Азии.

    Он отметил, что регион имеет стратегическое значение благодаря соседству с Афганистаном и Россией, а также выходу через Каспий к Азербайджану, Южному Кавказу и Турции.

    По словам эксперта, примечательным стало предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о возможном участии Азербайджана в будущем в этом формате встреч. Это, по мнению Гусейнли, подтверждает международное признание растущей роли Азербайджана в региональных транспортно-коммуникационных проектах.

    Гусейнли напомнил, что встречи с участием Трампа, в том числе переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, направлены на формирование нового политико-экономического порядка в регионе.

    "Подписание американскими компаниями 100-летнего инфраструктурного соглашения по Зангезурскому коридору свидетельствует об усилении интереса США к этому региону. Этот проект в будущем создаст новую коммуникационную линию, соединяющую Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и Европу", - заявил Ильгар Гусейнли.

    Гусейнли считает, что инициативы Трампа служат возрождению современного "Нового Шелкового пути", включающего интеграцию железнодорожных маршрутов Баку–Ахалкалаки–Карс и через Игдыр. Это усилит логистическую роль региона и создаст новые экономические возможности.

    Он отметил, что для США участие в таких проектах важно как с точки зрения доступа к энергетическим и минеральным ресурсам, так и контроля над транспортными коммуникациями.

    По мнению эксперта, включение маршрутов Центральной Азии в Средний и Зангезурский коридоры принесет Азербайджану значительные экономические и политические выгоды, укрепив его статус регионального транспортного узла.

    При этом он подчеркнул, что ослабление позиций России на фоне российско-украинского конфликта ускоряет формирование нового геополитического порядка на Южном Кавказе, что может способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

    Средний коридор Зангезурский коридор Дональд Трамп геополитика инфраструктура Ильгар Гусейнли
    Yeni geosiyasi xəritə: Trampın Mərkəzi Asiya planında Azərbaycanın yeri

    Последние новости

    18:20

    Лондон поблагодарил Баку за вклад в борьбу с изменением климата на COP29

    COP29
    18:17

    TRIPP является необходимым условием для реализации крупных инвестиционных проектов - МНЕНИЕ

    Инфраструктура
    18:13

    Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    17:58

    Новая геополитическая карта: Место Азербайджана в плане Трампа по Центральной Азии

    Инфраструктура
    17:55

    Мухтар Бабаев призвал к ответственности в сфере климатического финансирования

    COP29
    17:51

    Спикер парламента Сербии находится с визитом в Украине

    Другие страны
    17:44

    Туфан Эрхюрман совершит первый визит в Турцию

    В регионе
    17:38

    Во Франции полицейские застрелили напавшего на них человека с ножом

    Другие страны
    17:28

    На Филиппинах из-за супертайфуна "Фунг-Вонг" погибли восемь человек

    Другие страны
    Лента новостей