Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога

В рамках глобального международного транспортного коридора "Север-Юг", который реализуется вместе Россией, Азербайджаном и Ираном, будет осуществлено ряд работ.

В рамках глобального международного транспортного коридора "Север-Юг", который реализуется вместе Россией, Азербайджаном и Ираном, будет осуществлено ряд работ.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

"Будут расширены мощности железной дороги, будут расширены экспортные транспортно-логистические маршруты, которые коснутся взаимодействия с нашими южными странами-партнерами", - отметил он.

Новак сообщил, что в рамках проекта с иранскими партнерами достигнута договорились о достройке недостающего участка железной дороги между иранскими городами Астара и Решет протяженностью 162 км.

"Это глобальный проект, который будет бесшовно соединять единый транспортный коридор от Балтики до Персидского залива", - подчеркнул он.

Отметим, что соглашение о создании этого МТК было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сегодня его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия через Азербайджан, восточное, соответственно, по восточному, транскаспийское - через Каспийское море.