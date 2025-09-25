Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центр

Логистика в современном мире является одной из главных движущих сил экономики, а ключ к успеху заключается именно в эффективном управлении ею.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента международных перевозок Абшеронского логистического центра Ниджат Аскеров на мероприятии "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика" в Баку.

По его словам, в 70-х годах 19-го века первый в мире нефтеналивной танкер начал эксплуатироваться в Баку, и сырая нефть транспортировалась по Каспийскому морю в Астрахань. "Также на железнодорожной линии Баку-Сабунчу-Сураханы впервые в мире использовались цистерны для перевозки нефти с Абшеронского полуострова на НПЗ", - сказал он.

Аскеров отметил, что сегодня в Каспийском регионе требуется согласование интересов Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, России и Ирана: "Модернизация портов, упрощение процедур и привлечение инвесторов превращают Каспий в ключевое звено Среднего коридора. При этом Азербайджан превращается из простого транзитного пункта в логистический центр, создающий добавленную стоимость".

Модель Абшеронского сухого порта выходит за рамки традиционной складской логистики, предлагая услуги консолидации, упаковки, маркировки, а также мелкие производства и хранение продукции внутри терминала, добавил он.