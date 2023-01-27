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Названы проблемы в сфере логистики Азербайджана

Названы проблемы в сфере логистики Азербайджана Самая большая проблема в сфере логистики в Азербайджане связана с вопросами инфраструктуры.
Инфраструктура
27 января 2023 г. 16:12
Названы проблемы в сфере логистики Азербайджана

Самая большая проблема в сфере логистики в Азербайджане связана с вопросами инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом на Национальном форуме экспортеров и импортеров в Баку заявил исполнительный директор "дочки" германской компании Hellman Wordwide Logistics в Азербайджане Камран Габибов.

"Когда мы говорим об инфраструктурных проблемах, мы имеем в виду недостатки парка вагонов и автомобилей. Из-за старого возраста автопарков они не соответствуют европейским стандартам, что препятствует работе с европейскими странами. Мы надеемся, что эти вопросы будут решены. В связи с этим мы обратились в несколько государственных органов. Недостаточно удовлетворительна и ситуация со складскими помещениями. В Азербайджане до сих пор отсутствует законодательная база по деятельности транспортного экспедитора. Также есть кадровые проблемы. В нескольких университетах открыты факультеты, связанные с логистикой. Думаю, что выпускники этих университетов станут хорошими специалистами и кадровый пробел будет устранен", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda logistika sahəsində olan problemlər açıqlanıb

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