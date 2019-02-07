Названы причины, создающие в Баку проблемы с парковкой

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "В Баку существуют проблемы с парковкой. Причина связана с новыми постройками и пилотными проектами".

Как сообщает Report, об этом на передаче "QəbuldASAN" на радиостанции "ASAN radio" отметил председатель Правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вусал Керимли.

По его словам, БТА рассматривает европейский опыт в области парковки: "Была проведена обширная просветительская работа. Влияющие на парковку и касающиеся ее знаки были и ранее. За это также предусматривались штрафы".

В.Керимли сказал, что в Баку насчитывается 18 000 мест для парковки. В то же время существуют построенные частным сектором закрытые и открытые места для парковки.