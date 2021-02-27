Названо количество новых вагонов для бакинского метро

Бакинский метрополитен довел парк вагонов современного типа до 75, закупив в прошлом году еще 20 вагонов по контракту, заключенному в октябре 2019 года с российским предприятием "Метровагонмаш", входящим в состав "Трансмашхолдинг”.

Бакинский метрополитен довел парк вагонов современного типа до 75, закупив в прошлом году еще 20 вагонов по контракту, заключенному в октябре 2019 года с российским предприятием "Метровагонмаш", входящим в состав "Трансмашхолдинг”.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЗАО "Бакинский метрополитен".

В информации говорится, что в вагоны внесены конструктивные изменения, учитывающие тяжелые гидрогеологические условия подземных дорог, а также сложные особенности Бакинского метрополитена. Все вагоны оснащены самыми современными аварийными системами, противоскольжения, пожаротушения, кондиционером, рассчитанным на климатические условия Баку, и системой автоматического регулирования микроклимата.

Отмечается, что вместо деревянных шпал на парковых путях будут использоваться железобетонные шпалы. Железобетонные блоки путей изготавливаются на собственной производственной базе метрополитена. В новом цехе, построенном германской компанией Vollert, работают отечественные специалисты и используется только местное сырье. Только в 2020 году произведено 1 198 железобетонных блоков.