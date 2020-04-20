Названы сроки появления полностью электрических самолетов

Полностью электрические самолеты появятся до 2035 года, преимущественно в малой авиации.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова (входит в НИЦ им. Жуковского) Михаил Гордин.

"Различные исследования показывают, что до 2035-2040 годов полностью электрическими будут только самолеты и вертолеты малой авиации вместимостью не более 19 пассажиров, с ограниченной дальностью. Также полностью электрическими будут так называемые "летающие такси" вместимостью не более 4 человек", - сказал Гордин.

По его словам, в силовой установке полностью электрического самолета отсутствуют традиционные тепловые двигатели. "Для создания тяги в таких самолетах используются электродвигатели. Энергией такая силовая установка питается от аккумуляторов или от топливных элементов. Это идеальная схема с точки зрения отсутствия вредных выбросов, а также простоты обслуживания и надежности", - пояснил собеседник агентства.