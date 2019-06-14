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Названа стоимость совместного проекта Бакинского порта и ОБСЕ

​Названа стоимость совместного проекта Бакинского порта и ОБСЕ

"Общая стоимость проекта "Поощрение создания зеленых портов и сообщения в регионе Каспийского моря", реализуемого ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" совместно с ОБСЕ, составляет 2,5 млн евро".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ, посол Вук Зугич.

По его словам, проект будет финансироваться при участии третьих сторон: "Этот проект будет реализован благодаря экстра-финансированию, средства на него будут выделяться заинтересованными сторонами".

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