Названа стоимость проезда в электричке Баку-Сабунчи

Стоимость проезда на железной дороге Баку-Сабунчи, введенной в эксплуатацию 21 мая при участии президента Ильхама Алиева, составит 50 гяпиков.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в программе "Пульс дня" на канале AzTV.

"Сегодня стоимость проезда на автобусе от железнодорожного вокзала Сабунчи до города составляет 60 гяпиков. Мы установили цену в 50 гяпиков", - сказал Гурбанов.

Он также отметил, что по линии Сабунчи-Баку поезд будет преодолевать расстояние в 13,5 км за 15 минут: "Без остановок время составляет 12 минут, если считать остановки на каждой станции, потребуется 15 минут".