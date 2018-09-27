Названа причина задержки пассажироперевозок по БТК

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов назвал причину задержки пассажирских перевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом он рассказал на панели на тему укрепления сотрудничества в сфере транспорта и грузоперевозок, организованном в рамках Азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

"Железнодорожные рельсы в Азербайджане отличаются в размерах от тех, что в Турции. Мы заказали для БТК вагоны, которые будут приспособлены к передвижению по рельсам всех размеров, поскольку при пересечении границы ширина колеи рельсов меняется. Это и привело к задержке", - сказал он.

С. Гурбанов напомнил, что Азербайджан заказал швейцарской компании Stadler 30 спальных вагонов для БТК:

"Они будут доставляться в Азербайджан в 3 этапа по 10 вагонов с первого квартала следующего года. Они будут изготовлены по новейшим технологиям. Поезд из Баку в Карс прибудет за 10 часов. Плата за проезд будет установлена по взаимной договоренности между тремя странами и в соответствии с международными тарифами".