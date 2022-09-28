Названа причина отмены рейса маршрута Сумгайыт-Хырдалан-Баку

Поезд, выполнявший рейс по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку в 07:45, был перенаправлен на маршрут Сумгайыт-Пиршаги-Баку из-за повышенного спроса.

Поезд, выполнявший рейс по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку в 07:45, был перенаправлен на маршрут Сумгайыт-Пиршаги-Баку из-за повышенного спроса.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В ведомстве подчеркнули, что с 15 по 27 сентября по Абшеронской кольцевой железной дороге в среднем за неделю было перевезено 23 104 пассажира, из которых 81% пришелся на маршрут Баку-Пиршаги-Сумгайыт, а 19% - Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

"В настоящее время в действующем парке ЗАО "Азербайджанские железные дороги" имеется 9 электропоездов. Один из них осуществляет пассажироперевозки в направлении Баку-Гянджа, семь – рейсы по маршруту Баку-Сумгайыт, оставшийся в качестве резервного один поезд выпускается на линию взамен направляемого на технический осмотр. В настоящее время поезда на Абшеронской кольцевой железной дороге курсируют с наименьшими интервалами в соответствии с количеством имеющихся поездов. С учетом плотности пассажиропотока ведется работа в направлении закупки новых поездов", - добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщило об увеличении числа рейсов по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку, а также отмене рейса Сумгайыт-Хырдалан-Баку, отправляющегося в 07:45.