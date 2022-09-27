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Увеличивается количество рейсов по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку

Увеличивается количество рейсов по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку С целью оптимизации графика движения и регулирования плотности пассажиропотока в часы пик с 28 сентября будет увеличено количество рейсов по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку.
Инфраструктура
27 сентября 2022 г. 19:14
Увеличивается количество рейсов по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку

С целью оптимизации графика движения и регулирования плотности пассажиропотока в часы пик с 28 сентября будет увеличено количество рейсов по маршруту Сумгайыт-Пиршаги-Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что поезд, ранее выезжающий из Сумгайыта в 07:25, согласно новому графику будет выезжать в 07:15, а дополнительный поезд - в 07:30.

Отменен рейс Сумгайыт-Хырдалан-Баку (07:45). Расписание остальных поездов не претерпело изменений.

В нижеприведенной таблице представлен обновленный график движения поездов:

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt-Pirşağı-Bakı marşrutu üzrə reyslərin sayı artırılır

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