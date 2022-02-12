Названа дата отправки очередного поезда "Агроэкспресс" из Азербайджана в Россию

Очередной грузовой поезд из Азербайджана в рамках проекта "Агроэкспресс" будет отправлен в Россию из Астары на следующей неделе.

Очередной грузовой поезд из Азербайджана в рамках проекта "Агроэкспресс" будет отправлен в Россию из Астары на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил глава ООО Alliance Logistics Натиг Гейдаров во время запуска первого грузового поезда на станции "Ладжат" в рамках запуска проекта "Агроэкспресс" в Хачмазе.

По его словам, в прошлом году между Азербайджаном и Россией было подписано соглашение по проекту "Агроэкспресс": "Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются. Товарооборот между двумя странами растет с каждым годом. Сегодняшнее мероприятие послужит развитию отношений между двумя странами, что важно для нашей компании".

Проект "Агроэкспресс" в Азербайджане реализуется компаниями Alliance Logistics и АО "РЖД Логистика" при поддержке Азербайджано-российского делового совета, АО «Российский Экспортный Центр» (РЭЦ), АО «Росэксимбанк», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ОАО «РЖД».

Первым грузом, отравленным из Азербайджана в Россию посредством «Агроэкспресс», стала плодоовощная продукция, а именно азербайджанская свежая хурма, которая пользуется большим спросом на российском рынке.