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Названа дата отправки очередного поезда "Агроэкспресс" из Азербайджана в Россию

Названа дата отправки очередного поезда "Агроэкспресс" из Азербайджана в Россию Очередной грузовой поезд из Азербайджана в рамках проекта "Агроэкспресс" будет отправлен в Россию из Астары на следующей неделе.
Инфраструктура
12 февраля 2022 г. 15:33
Названа дата отправки очередного поезда Агроэкспресс из Азербайджана в Россию

Очередной грузовой поезд из Азербайджана в рамках проекта "Агроэкспресс" будет отправлен в Россию из Астары на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил глава ООО Alliance Logistics Натиг Гейдаров во время запуска первого грузового поезда на станции "Ладжат" в рамках запуска проекта "Агроэкспресс" в Хачмазе.

По его словам, в прошлом году между Азербайджаном и Россией было подписано соглашение по проекту "Агроэкспресс": "Отношения между Азербайджаном и Россией динамично развиваются. Товарооборот между двумя странами растет с каждым годом. Сегодняшнее мероприятие послужит развитию отношений между двумя странами, что важно для нашей компании".

Проект "Агроэкспресс" в Азербайджане реализуется компаниями Alliance Logistics и АО "РЖД Логистика" при поддержке Азербайджано-российского делового совета, АО «Российский Экспортный Центр» (РЭЦ), АО «Росэксимбанк», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ОАО «РЖД».

Первым грузом, отравленным из Азербайджана в Россию посредством «Агроэкспресс», стала плодоовощная продукция, а именно азербайджанская свежая хурма, которая пользуется большим спросом на российском рынке.

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Версия на английском языке Next cargo train from Azerbaijan to Russia to be sent next week 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya növbəti "Aqroekspress" qatarının göndərilməsi vaxtı açıqlanıb

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