Назван объем грузов и количество пассажиров, перевезенных паромом "Зарифа Алиева"

Судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, построенное на ООО "Бакинский судостроительный завод" по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и введенное в эксплуатацию год назад, осуществило 163 рейса.

Судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, построенное на ООО "Бакинский судостроительный завод" по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) и введенное в эксплуатацию год назад, осуществило 163 рейса.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

В рамках рейсов были перевезены 148 вагонов, 1061 легковой автомобиль, 5 595 грузовых автомобилей/ грузовиков TIR и 5 616 пассажиров.

Рейсы выполнялись по маршрутам Актау-Алят, Алят-Актау, Туркменбаши-Алят, Алят-Туркменбаши, Курык-Алят, Алят-Курык.

Уникальное судно с 30 постоянными членами экипажа имеет длину 154,5 метра, ширину 17,7 метра и высоту 7,5 метра. Паром может перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей/грузовиков TIR.

Судно-паром "Зарифа Алиева" вместе с другими паромами ASCO вносит большой вклад в грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также в реализацию транзитного потенциала Азербайджана.