Наргис Вик: Средний коридор должен стать платформой для инвестиций и промышленного сотрудничества

Средний коридор должен стать не просто транзитным маршрутом, но и платформой для инвестиций, промышленного сотрудничества и более глубокой экономической интеграции между Азербайджаном, Центральной Азией и Европой.

Как передает Report, об этом заявила журналистам исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик на пресс-брифинге.

По ее словам, особые возможности в рамках Среднего коридора связаны с дальнейшим развитием транспортной и логистической инфраструктуры, цифровизацией логистических процессов и энергетической связанностью.

"Для германских компаний это может означать возможности в таких сферах, как инжиниринг, технологии, оборудование, цифровые решения, финансирование и развитие проектов", - отметила она.

Наргис Вик отметила значительный потенциал создания зеленых энергетических коридоров для поставок возобновляемой энергии из Азербайджана и Каспийского региона в Европу.

По ее словам, Германия и Азербайджан имеют прочные торговые связи, однако необходимо расширять сотрудничество в промышленной сфере.

"Мы хотели бы обсудить, каким образом азербайджанские компании могут стать частью германских и европейских производственных цепочек, а германские компании - участвовать в создании добавленной стоимости в Азербайджане", - сказала она.

Вик также напомнила, в июле в Берлине с участием AHK Azerbaijan подписана совместная декларация о создании Делового консультативного совета, который призван обеспечить диалог между государственными органами, бизнесом и финансовыми институтами и способствовать формированию конкретного перечня совместных проектов.

"Нам необходимо превратить нынешний импульс в конкретные двусторонние проекты. Для этого необходимо долгосрочное деловое сотрудничество", - добавила Наргис Вик.