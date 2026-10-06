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    Наргис Вик: Средний коридор должен стать платформой для инвестиций и промышленного сотрудничества

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 12:49
    Наргис Вик: Средний коридор должен стать платформой для инвестиций и промышленного сотрудничества

    Средний коридор должен стать не просто транзитным маршрутом, но и платформой для инвестиций, промышленного сотрудничества и более глубокой экономической интеграции между Азербайджаном, Центральной Азией и Европой.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик на пресс-брифинге.

    По ее словам, особые возможности в рамках Среднего коридора связаны с дальнейшим развитием транспортной и логистической инфраструктуры, цифровизацией логистических процессов и энергетической связанностью.

    "Для германских компаний это может означать возможности в таких сферах, как инжиниринг, технологии, оборудование, цифровые решения, финансирование и развитие проектов", - отметила она.

    Наргис Вик отметила значительный потенциал создания зеленых энергетических коридоров для поставок возобновляемой энергии из Азербайджана и Каспийского региона в Европу.

    По ее словам, Германия и Азербайджан имеют прочные торговые связи, однако необходимо расширять сотрудничество в промышленной сфере.

    "Мы хотели бы обсудить, каким образом азербайджанские компании могут стать частью германских и европейских производственных цепочек, а германские компании - участвовать в создании добавленной стоимости в Азербайджане", - сказала она.

    Вик также напомнила, в июле в Берлине с участием AHK Azerbaijan подписана совместная декларация о создании Делового консультативного совета, который призван обеспечить диалог между государственными органами, бизнесом и финансовыми институтами и способствовать формированию конкретного перечня совместных проектов.

    "Нам необходимо превратить нынешний импульс в конкретные двусторонние проекты. Для этого необходимо долгосрочное деловое сотрудничество", - добавила Наргис Вик.

    Наргис Вик Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Азербайджано-германские отношения
    Narqis Vik: "Orta Dəhliz investisiya-sənaye əməkdaşlığı platforması olmalıdır"
    Nargis Wieck: Middle Corridor should become platform for investment, industrial co-op
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