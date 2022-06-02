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Национальный авиаперевозчик Азербайджана возобновляет полеты в Россию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана возобновляет полеты в Россию Национальный авиаперевозчик Азербайджана с 15 июня возобновляет авиасообщение с городами России.
Инфраструктура
2 июня 2022 г. 19:06
Национальный авиаперевозчик Азербайджана возобновляет полеты в Россию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана с 15 июня возобновляет авиасообщение с городами России.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", начиная с этой даты, авиакомпании AZAL и Buta Airways поэтапно возобновляют программу полетов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань.

Так, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" с 15 июня начнет выполнять рейсы на ежедневной основе в московские аэропорты Домодедово и Внуково. Рейсы авиаперевозчика из Баку в Санкт-Петербург будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways также с этой даты с периодичностью два раза в неделю начнет летать в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), Минеральные Воды (вторникам и воскресеньям) и Казань (по средам и субботам).

Билеты на все запланированные рейсы AZAL и Buta Airways в города России уже имеются в продаже в аккредитованных агентствах авиаперевозчика. Продажа билетов на официальных сайтах авиакомпаний www.azal.az и www.butaairways.az будет открываться поэтапно.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Россию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну. С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайтах авиакомпаний по ссылкам https://www.azal.az/ru/information/covid-russia и https://www.butaairways.az/ru/covid/russia.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылкам https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan и https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan.

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Версия на английском языке Azerbaijan to resume flights to Russia 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyaya uçuşları bərpa edir

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