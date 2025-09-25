Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метро

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 12:32
    Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метро

    Бакинский метрополитен начал строительство двух шахт в связи с проектом разделения линий, которое будет завершено в январе.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Департамента управления строительными проектами акционерного общества Мамед Рзаев.

    "После этого начнутся работы по разделению линий", - отметил он.

    По его словам, одной из основных составляющих проекта разделения линий является строительство тоннелей протяженностью около 200 метров, что обеспечит свободное движение составов по "Зеленой" и "Красной" линиям: "На период строительства тоннелей движение между станциями "Низами" и "28 Мая" будет приостановлено".

    Рзаев добавил, что для сокращения времени простоя запланированы определенные мероприятия: "Мы выдвинули на первый план строительство двух подходных тоннелей на территории станции "28 Мая", что позволит обеспечить как можно более короткий период остановки движения во время работ. В настоящее время в шахте №2 уже начаты штукатурные работы. Ранее на этой территории были завершены мероприятия по переносу коммуникаций. Шахта №1 огорожена, и работы по переносу коммуникационных линий продолжаются".

    строительство шахт Бакинское метро разделение линий
    Bakı metrosu iki şaxtanın tikintisinə başlayıb

    Последние новости

    12:46

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветер

    Экология
    12:45

    Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции бакинского метро

    Инфраструктура
    12:44

    Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    12:44

    SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергии

    Энергетика
    12:40

    В Азербайджане крупнейшая солнечная станция СНГ близка к рекордному показателю выработки

    Энергетика
    12:32

    Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метро

    Инфраструктура
    12:29

    Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в Кишинев

    Другие страны
    12:26

    Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактам

    Энергетика
    12:25

    В Нахчыване к 2028 году планируется запуск двух СЭС

    Энергетика
    Лента новостей