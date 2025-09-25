Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метро

Бакинский метрополитен начал строительство двух шахт в связи с проектом разделения линий, которое будет завершено в январе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Департамента управления строительными проектами акционерного общества Мамед Рзаев.

"После этого начнутся работы по разделению линий", - отметил он.

По его словам, одной из основных составляющих проекта разделения линий является строительство тоннелей протяженностью около 200 метров, что обеспечит свободное движение составов по "Зеленой" и "Красной" линиям: "На период строительства тоннелей движение между станциями "Низами" и "28 Мая" будет приостановлено".

Рзаев добавил, что для сокращения времени простоя запланированы определенные мероприятия: "Мы выдвинули на первый план строительство двух подходных тоннелей на территории станции "28 Мая", что позволит обеспечить как можно более короткий период остановки движения во время работ. В настоящее время в шахте №2 уже начаты штукатурные работы. Ранее на этой территории были завершены мероприятия по переносу коммуникаций. Шахта №1 огорожена, и работы по переносу коммуникационных линий продолжаются".