Начата реконструкция 10-километрового участка железной дороги Баку-Беюк Кесик

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ На перегоне Баргушад-Уджар протяженностью 10 км железной дороги Баку-Беюк Кесик (600 км) дан старт капитальным ремонтным работам. Как сообщила Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова, капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11.

Ремонтные работы продлятся одну неделю. Уже начат снос старой и прокладка новой железнодорожной линии.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября 2015 года и на сегодняшний день отремонтировано 245 км железной дороги.