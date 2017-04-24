Начат ремонт железной дороги Уджар-Аликенд

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Продолжается капитальный ремонт железной дороги Баку-Беюк Кесик протяженностью 600 км. На перегоне Уджар-Аликенд (4 км) и участке железной дороги (2 км) станции Уджар дан старт капитальным ремонтным работам.

Об этом сообщила Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

Капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №5. Ремонтные работы продлятся одну неделю.

Напомним, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября 2015 года и на сегодняшний день отремонтирован 271 км железной дороги.