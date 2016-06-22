Начат ремонт на станции Гарасу железной дороги Баку-Беюк Кесик

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Продолжаются работы в рамках капитального ремонта железной дороги протяженностью 600 км в направлении Баку-Беюк Кесик. Сегодня стартовали ремонтные работы на основной железнодорожной линии протяженностью 1 100 м на станции Гарасу, сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов. Уже начат снос старой дороги.

Капитальный ремонт проводит бригада ООО "Специализированное железнодорожное управление" №11. Ремонтные работы завершатся завтра.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано более 115 км железной дороги.