Представитель ГААДА: На автодороге Кяльбаджар-Лачын будет 12 туннелей

Сегодня началась поездка группы представителей СМИ Азербайджана в Лачынский район.

Сегодня началась поездка группы представителей СМИ Азербайджана в Лачынский район.

Как сообщает Report, участники медиатура сначала побывали в туннели, ведущем в Международный аэропорт Лачына, который на днях осмотрел президент Ильхам Алиев.

Инженер Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) по проектам, реализуемым в Карабахе, Айюб Гусейнов сообщил Report, что 350-400-метровый участок туннеля, длина которого составит 2,4 км, уже готов.

"Тоннель состоит из двух частей – двухполосных дорог по обоим направлениям. Высота каждого тоннеля составляет 8 метров, а допустимая высота для движения транспортных средств - 5,5 метров. Ширина туннелей составляет 12 метров, проезжая часть - 8 метров. Туннели расположены на расстоянии 18 метров друг от друга", - отметил он.



Официальный представитель ГААДА также сообщил, что на автодороге Кяльбаджар-Лачын будет в общей сложности 12 туннелей, 26 мостов, что позволит сократить существующие 109 км дороги на 33 км, до 76,3 км.



"Туннель, который вы видите сейчас, находится на 32 км дороги и является седьмым по счету",- добавил А.Гусейнов.