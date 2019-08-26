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Начались ремонтные работы на второй крупной ГЭС Азербайджана

​Начались ремонтные работы на второй крупной ГЭС Азербайджана

ОАО "Азерэнержи” ведет ремонтно-восстановительные работы на ГЭС "Шамкир". 

Как сообщили Report в ОАО, начиная с осени прошлого года в рамках “Программы реконструкции” на гидроагрегатах этой станции были проведены ремонтно-восстановительные работы, заменены запасные части, привезенные по заказу на гидроагрегат № 2, капитально отремонтирован автотрансформатор мощностью 330 кВ. 

“В настоящее время основное внимание уделено водозаборному устройству ГЭС "Шамкир", так как после сдачи станции в эксплуатацию в 1983 году на водозаборе не проводились ремонтные работы”, - отмечается в сообщении.

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