Начались прямые перелеты из Нижнего Новгорода в Баку

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Прямые рейсы из аэропорта «Стригино» в Нижнем Новгороде в Баку возобновлены.

Как передает Report, об этом пишет «НТА-Приволжье».

Рейсы выполняет авиакомпания «Комиавиатранс». Полеты осуществляют на воздушных судах Embraer 145 вместимостью 50 пассажиров. Вылеты в Баку назначены еженедельно по пятницам в 10:30. Обратный рейс — по четвергам в 20:15 по бакинскому времени. Время в пути составит 2 часа 45 минут.

Ранее на этом работали «ЮТэйр» и «Азербайджанские авиалинии».

Напомним, «Комиавиатранс» получила допуск Росавиации на международные перелеты из Нижнего Новгорода в столицу Азербайджана Баку в начале августа.