Началась ликвидация "Поликлиники моряков"

В связи с этим директор компании Фахраддин Абдуллаев освобожден от занимаемой должности

Началась ликвидация ООО "Поликлиника моряков", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).



Как сообщает Report, в связи с этим директор компании Фахраддин Абдуллаев освобожден от занимаемой должности.

Данная компания в свое время находилась на балансе ASCO, а затем была передана Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики (бывший Госкомитет по имущественным вопросам), в настоящее время находится на балансе Государственного таможенного комитета с целью управления “Центральной больницей моряков”.