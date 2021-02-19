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Началась ликвидация "Поликлиники моряков"

Началась ликвидация "Поликлиники моряков" В связи с этим директор компании Фахраддин Абдуллаев освобожден от занимаемой должности
Инфраструктура
19 февраля 2021 г. 13:30
Началась ликвидация Поликлиники моряков
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Началась ликвидация ООО "Поликлиника моряков", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report, в связи с этим директор компании Фахраддин Абдуллаев освобожден от занимаемой должности.

Данная компания в свое время находилась на балансе ASCO, а затем была передана Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики (бывший Госкомитет по имущественным вопросам), в настоящее время находится на балансе Государственного таможенного комитета с целью управления “Центральной больницей моряков”.

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Версия на азербайджанском языке “Dənizçilər Poliklinikası”nın ləğv olunmasına başlanılıb

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