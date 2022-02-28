Началась эвакуация азербайджанских водителей из Украины

Обеспечен пропуск в Молдову 6 грузовых автомобилей из Одессы.

Обеспечен пропуск в Молдову 6 грузовых автомобилей из Одессы.

Об этом Report сообщили в общественном объединении "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана" (ABADA).

Согласно сообщению, в результате переговоров Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной службы автомобильного транспорта и ABADA с соответствующими структурами Украины ожидается, что водители, которые все еще находятся в районе Одесского порта, отправятся в направлении Молдовы.

Также ведутся работы по эвакуации водителей, находящихся в Киеве, Харькове и других регионах. С ними регулярно поддерживается связь. По поручению руководства ABADA также решена проблема некоторых водителей, испытывающих проблемы с топливом.

В результате обстрела Харькова 3 азербайджанских водителя получили ранения. К счастью, опасности для их жизни нет. Один водитель был обследован амбулаторно. Двое в настоящее время проходят лечение в Харьковской центральной больнице. Официальные органы и посольство держат этих лиц в центре внимания.