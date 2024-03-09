Набор сотрудников в сфере авиационной безопасности в AZAL будет осуществляться без испытательного срока

Набор сотрудников в сфере авиационной безопасности в AZAL будет осуществляться без испытательного срока.

Набор сотрудников в сфере авиационной безопасности в AZAL будет осуществляться без испытательного срока.

Как передает Report, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок отбора персонала авиационной безопасности".

Отметим, что до сих пор окончательное решение о приеме кандидата на работу принимал руководитель ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и заключал с ним трудовой договор с установлением испытательного срока в 3 месяца. Согласно изменению, испытательный срок отменен.

Таким образом, окончательное решение о приеме кандидата на работу принимает руководитель AZAL и заключает с ним трудовой договор.