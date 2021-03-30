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Наблюдательный совет BakuBus возглавит заместитель министра

Наблюдательный совет BakuBus возглавит заместитель министра Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ООО "BakuBus", принадлежащего Бакинскому транспортному агентству.
Инфраструктура
30 марта 2021 г. 15:35
Наблюдательный совет BakuBus возглавит заместитель министра
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Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ООО "BakuBus", принадлежащего Бакинскому транспортному агентству.

Как сообщает Report, наблюдательный совет утвержден в следующем составе:

Председатель наблюдательного совета:

Эльнур Алиев – заместитель министра экономики

Члены наблюдательного совета:

Шахин Бабаев - начальник отдела финансов и отчетности аппарата Министерства транспорта, связи и высоких технологий

Гюнель Джавадова - директор юридического департамента Азербайджанского инвестиционного холдинга.

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Версия на английском языке Deputy Minister to head Supervisory Board of BakuBus
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​“BakuBus”ın Müşahidə Şurasına nazir müavini rəhbərlik edəcək

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