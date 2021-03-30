Наблюдательный совет BakuBus возглавит заместитель министра

Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ООО "BakuBus", принадлежащего Бакинскому транспортному агентству.
Как сообщает Report, наблюдательный совет утвержден в следующем составе:
Председатель наблюдательного совета:
Эльнур Алиев – заместитель министра экономики
Члены наблюдательного совета:
Шахин Бабаев - начальник отдела финансов и отчетности аппарата Министерства транспорта, связи и высоких технологий
Гюнель Джавадова - директор юридического департамента Азербайджанского инвестиционного холдинга.