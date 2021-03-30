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Наблюдательный совет AZAL возглавит Рашад Набиев

Наблюдательный совет AZAL возглавит Рашад Набиев Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО ”Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Инфраструктура
30 марта 2021 г. 15:22
Наблюдательный совет AZAL возглавит Рашад Набиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО ”Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщает Report, в приказе говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции, постановляю:

Утвердить следующий состав Наблюдательного совета AZAL:

Председатель наблюдательного совета

Рашад Набиев - министр транспорта, связи и высоких технологий

Члены наблюдательного совета

Халид Ахадов – помощник первого вице-президента

Эльнур Алиев – заместитель министра экономики

Рахман Гумметов – заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий

Руслан Алиханов – генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга

Заур Гурбанов - заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга

Фикрет Ширинов - заведующий отделом налоговой политики и доходов аппарата Минфина.

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Версия на азербайджанском языке AZAL-ın Müşahidə Şurasına Rəşad Nəbiyev rəhbərlik edəcək

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