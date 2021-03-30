Наблюдательный совет AZAL возглавит Рашад Набиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО ”Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Как сообщает Report, в приказе говорится:
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции, постановляю:
Утвердить следующий состав Наблюдательного совета AZAL:
Председатель наблюдательного совета
Рашад Набиев - министр транспорта, связи и высоких технологий
Члены наблюдательного совета
Халид Ахадов – помощник первого вице-президента
Эльнур Алиев – заместитель министра экономики
Рахман Гумметов – заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий
Руслан Алиханов – генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга
Заур Гурбанов - заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга
Фикрет Ширинов - заведующий отделом налоговой политики и доходов аппарата Минфина.