На железных дорогах Азербайджана снижена скорость движения поездов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях обеспечения безопасности движения из-за нестабильной погоды в Баку и регионах снизило скорость движения поездов на некоторых участках железной дороги.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях обеспечения безопасности движения из-за нестабильной погоды в Баку и регионах снизило скорость движения поездов на некоторых участках железной дороги.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, по этой причине возможны отклонения в графике движения поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой линии и по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

Участникам движения рекомендуется проявлять осторожность при использовании железнодорожных переездов в таких погодных условиях. Пассажиров просят быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах.