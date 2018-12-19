На завершение реконструкции систем водоснабжения и канализации города Габала выделено 23 млн манатов

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ 19 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Габала.

Как сообщает Report, в целях завершения реконструкции систем водоснабжения и канализации города Габала из суммы, указанной в подпункте 1.48.11 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанского Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 23 млн манатов.