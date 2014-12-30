​На вторичном рынке недвижимости в Баку наблюдается падение цен

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем средняя цена на рынке вторичного жилья в Баку упала. Так, один квадратный метр жилья подешевел на 0,53% и составил 2065 долларов США, а в эквиваленте на азербайджанский манат, соответственно, на 0,56% и составил 1619 манатов за один кв. метр.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Ltd. Общее количество предложений на рынке составило 2055, что на 22,4% больше, чем за прошлый месяц, и на 9,97% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Большинство квартир, предлагаемых на вторичном рынке жилья, - это квартиры, которые стоят выше отметки 1250 манат за один кв. метр. Такие квартиры составляют 80,7% от общего числа предлагаемых квартир. 18,5% процентов квартир предлагались в пределах 800-1250 манатов за один кв. метр. Доля квартир, которые предлагают на рынке ниже 800 манатов за кв. метр, составляет 0,9% от общего числа жилья на рынке. В отчете говорится, что цены на 1-2-4 комнатные квартиры упали, соответственно, на 1,98%, 0,87% и 1,24%, а на трехкомнатные квартиры цены, напротив, поднялись на 0,67%.

Наблюдается рост предложений на все типы квартир. Рост недвижимости на вторичном рынке жилья наблюдается в основном за счет "архитектурных", "экспериментальных" зданий и "хрущевок". Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в трехкомнатной квартире площадью 170 кв. метров недалеко от моста Джаваншир. Здесь один кв. метр предлагался за 3 200 манатов. А самая низкая цена зафиксирована недалеко от метро "Ази Асланова" в 2-х комнатной квартире общей площадью 85 кв. метров. Здесь один кв. метр предлагали за 650 манатов.

Самые дорогие квартиры в Баку в ноябре предлагались в Сабаильском и Насиминском районах столицы. Недалеко от станции метро "Сахил" один кв. метр продаваемого жилья стоил 3100 долларов, а недалеко от моста Джаваншир 1 кв. метр жилья предлагали за 3300 долларов США. Самые дешевые цены зафиксированы недалеко от метро "Ази Асланова" (650 долларов за кв. метр) и в поселке Бинагади (670 долларов за кв. метр).