На улице Джафара Джаббарлы в Баку ограничат движение транспорта

С 08:00 24 сентября до 00:00 25 сентября в связи с ремонтными работами будет полностью ограничено движение транспорта на улице Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе Баку (от пересечения с улицей Аббасгулу Ага Бакиханова).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В ведомстве призвали водителей воспользоваться в указанные даты альтернативными маршрутами.