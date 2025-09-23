Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    На улице Джафара Джаббарлы в Баку ограничат движение транспорта

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2025
    • 16:14
    С 08:00 24 сентября до 00:00 25 сентября в связи с ремонтными работами будет полностью ограничено движение транспорта на улице Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе Баку (от пересечения с улицей Аббасгулу Ага Бакиханова).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

    В ведомстве призвали водителей воспользоваться в указанные даты альтернативными маршрутами.

