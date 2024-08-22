На участке железной дороги Горадиз-Агбенд строится лавинозащитная галерея

На 75-ом километре железнодорожной линии Горадиз-Агбенд впервые после обретения Азербайджаном независимости строится лавинозащитная галерея.

На 75-ом километре железнодорожной линии Горадиз-Агбенд впервые после обретения Азербайджаном независимости строится лавинозащитная галерея.

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Санубер Назарова.

По ее словам галерея предназначена для защиты железной дороги от каменных обвалов.

"Ее длина составляет 144 метра, и конструкция позволяет в будущем электрифицировать железнодорожную линию. Галерея выполнена из монолитного железобетона и спроектирована на сваях", - отметила Назарова.