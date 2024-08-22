О нас

На участке железной дороги Горадиз-Агбенд строится лавинозащитная галерея

На участке железной дороги Горадиз-Агбенд строится лавинозащитная галерея На 75-ом километре железнодорожной линии Горадиз-Агбенд впервые после обретения Азербайджаном независимости строится лавинозащитная галерея.
Инфраструктура
22 августа 2024 г. 19:40
На участке железной дороги Горадиз-Агбенд строится лавинозащитная галерея

На 75-ом километре железнодорожной линии Горадиз-Агбенд впервые после обретения Азербайджаном независимости строится лавинозащитная галерея.

Как сообщает корреспондент Report, об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Санубер Назарова.

По ее словам галерея предназначена для защиты железной дороги от каменных обвалов.

"Ее длина составляет 144 метра, и конструкция позволяет в будущем электрифицировать железнодорожную линию. Галерея выполнена из монолитного железобетона и спроектирована на сваях", - отметила Назарова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağbənddə müstəqillik dövrünün ilk dəmir yolu qalereyası inşa edilir

Другие новости из категории

Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено более чем наполовину
ФотоСтроительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено более чем наполовину
22 августа 2024 г. 19:00
Медучреждения АЖД переданы соответствующим государственным органам
Медучреждения АЖД переданы соответствующим государственным органам
22 августа 2024 г. 15:56
На танкере Ханкенди типа Афрамакс поднят флаг Азербайджана
ФотоНа танкере "Ханкенди" типа "Афрамакс" поднят флаг Азербайджана
22 августа 2024 г. 15:40
В Исмаиллы устранены последствия паводков на некоторых дорогах
В Исмаиллы устранены последствия паводков на некоторых дорогах
22 августа 2024 г. 14:11
Азербайджанская SOCAR начала геологоразведочные работы в Узбекистане
Азербайджанская SOCAR начала геологоразведочные работы в Узбекистане
22 августа 2024 г. 13:57
Авария на водопроводе Огуз-Габала-Баку устранена
Авария на водопроводе Огуз-Габала-Баку устранена
22 августа 2024 г. 12:35
В поселке Локбатан в Баку произошла авария на водопроводе
ВидеоВ поселке Локбатан в Баку произошла авария на водопроводе
22 августа 2024 г. 12:23
В Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на ряде улиц затруднено движение транспорта
22 августа 2024 г. 08:24
АЖД: Пешеход получил травмы при переходе железнодорожных путей в неположенном месте
АЖД: Пешеход получил травмы при переходе железнодорожных путей в неположенном месте
21 августа 2024 г. 14:03
АЖД: Объем транзита по транспортному коридору Север-Юг через Азербайджан вырос на 25%
АЖД: Объем транзита по транспортному коридору "Север-Юг" через Азербайджан вырос на 25%
21 августа 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi