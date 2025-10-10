На участке Ази Асланов-Ахмедлы интервал движения поездов сокращен до 5 минут

По результатам мониторинга, проведенного Бакинским метрополитеном, на еще одном участке с возросшим пассажиропотоком сокращен интервал движения поездов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, с началом нового учебного года на станции "Ази Асланов" наблюдается значительный рост пассажиропотока. В связи с этим, на участке "Ази Асланов - Ахмедлы" в часы пик интервал движения поездов составит 5 минут, а в остальное время - 7 минут.

В соответствии с планом, успешно завершены испытания, связанные с организацией движения поездов в тоннелях на данном участке, полностью обеспечено безопасное движение.

Введение нового интервала направлено на повышение качества обслуживания пассажиров, а также на более гибкое и оперативное регулирование возросшего пассажиропотока.

Обновленное расписание движения поездов будет доступно на официальном сайте Бакинского метрополитена.