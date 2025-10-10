Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    На участке Ази Асланов-Ахмедлы интервал движения поездов сокращен до 5 минут

    Инфраструктура
    • 10 октября, 2025
    • 12:27
    На участке Ази Асланов-Ахмедлы интервал движения поездов сокращен до 5 минут

    По результатам мониторинга, проведенного Бакинским метрополитеном, на еще одном участке с возросшим пассажиропотоком сокращен интервал движения поездов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Бакметрополитен, с началом нового учебного года на станции "Ази Асланов" наблюдается значительный рост пассажиропотока. В связи с этим, на участке "Ази Асланов - Ахмедлы" в часы пик интервал движения поездов составит 5 минут, а в остальное время - 7 минут.

    В соответствии с планом, успешно завершены испытания, связанные с организацией движения поездов в тоннелях на данном участке, полностью обеспечено безопасное движение.

    Введение нового интервала направлено на повышение качества обслуживания пассажиров, а также на более гибкое и оперативное регулирование возросшего пассажиропотока.

    Обновленное расписание движения поездов будет доступно на официальном сайте Бакинского метрополитена.

    станция метро "Ази Асланов" интервал движения Бакметрополитен
    "Həzi Aslanov-Əhmədli" sahəsində qatarların hərəkət intervalı 5 dəqiqə azaldılıb

    Последние новости

    13:28

    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

    В регионе
    13:26

    Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФ

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%

    Финансы
    13:24

    Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в Баку

    В регионе
    13:18

    Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГ

    В регионе
    13:18

    Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октября

    Другие страны
    13:17

    Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 года

    ИКТ
    13:17

    Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

    В регионе
    13:13

    Новый законопроект "О государственных услугах" принят в первом чтении

    Милли Меджлис
    Лента новостей