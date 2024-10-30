О нас

На участке Ахмедли Бакинской грузовой станции проведен капремонт

На участке Ахмедли Бакинской грузовой станции проведен капремонт На участке Ахмедли Бакинской грузовой станции, имеющей стратегическое значение для железнодорожных грузоперевозок, проведены капитальные ремонтные и работы по реконструкции.
Инфраструктура
30 октября 2024 г. 12:53
На участке Ахмедли Бакинской грузовой станции проведен капремонт

На участке Ахмедли Бакинской грузовой станции, имеющей стратегическое значение для железнодорожных грузоперевозок, проведены капитальные ремонтные и работы по реконструкции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, на этой станции, откуда в 1883 году был отправлен первый нефтяной поезд, в настоящее время принимается и направляется в пункты назначения 40% перевозимых по стране нефти и нефтепродуктов. В рамках ремонтных работ на станции, помимо обновления инфраструктуры, была протестирована цифровая отправка грузов без бумажной документации.

В административном здании станции, построенном 70 лет назад, реконструированы 9 старых производственных помещений и построены новые современные помещения, непригодные для эксплуатации пункты технического обслуживания заменены 4 полностью оборудованными модульными контейнерами.

Проасфальтирована автомобильная дорога, ведущая к станции, и территория станции площадью 400 кв.метров, отремонтировано двухэтажное здание поста.

В связи с объявлением "Года солидарности во имя зеленого мира" на территории станции проведены работы по озеленению, посажены десятки деревьев.

Отметим, что планируется обновление 9 путей для приема и отправки грузов на территории станции, прокладка новых путей и дальнейшее совершенствование общей инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda strateji əhəmiyyətli yük stansiyası əsaslı təmir edilib

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi