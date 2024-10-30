На участке Ахмедли Бакинской грузовой станции проведен капремонт

На участке Ахмедли Бакинской грузовой станции, имеющей стратегическое значение для железнодорожных грузоперевозок, проведены капитальные ремонтные и работы по реконструкции.

На участке Ахмедли Бакинской грузовой станции, имеющей стратегическое значение для железнодорожных грузоперевозок, проведены капитальные ремонтные и работы по реконструкции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, на этой станции, откуда в 1883 году был отправлен первый нефтяной поезд, в настоящее время принимается и направляется в пункты назначения 40% перевозимых по стране нефти и нефтепродуктов. В рамках ремонтных работ на станции, помимо обновления инфраструктуры, была протестирована цифровая отправка грузов без бумажной документации.

В административном здании станции, построенном 70 лет назад, реконструированы 9 старых производственных помещений и построены новые современные помещения, непригодные для эксплуатации пункты технического обслуживания заменены 4 полностью оборудованными модульными контейнерами.

Проасфальтирована автомобильная дорога, ведущая к станции, и территория станции площадью 400 кв.метров, отремонтировано двухэтажное здание поста.

В связи с объявлением "Года солидарности во имя зеленого мира" на территории станции проведены работы по озеленению, посажены десятки деревьев.

Отметим, что планируется обновление 9 путей для приема и отправки грузов на территории станции, прокладка новых путей и дальнейшее совершенствование общей инфраструктуры.