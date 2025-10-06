На трассе Баку-Сумгайыт выявлены факты незаконных пассажирских перевозок

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Инфраструктура
    • 06 октября, 2025
    • 19:02
    Сотрудники Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) совместно с Главным управлением дорожной полиции провели рейд против нелегальных перевозчиков на трассе Баку-Сумгайыт.

    Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, рейд связан с увеличением случаев незаконных пассажирских перевозок в последние дни на подъездах к Баку, особенно в направлении Хырдалана, Масазыра, Мушфигабада и Сарая.

    В ходе проверки выявлены 18 транспортных средств, водители которых осуществляли пассажирские перевозки с нарушением требований законодательства. В их отношении составлены протоколы по статье 322 Кодекса об административных проступках.

    В ведомстве уточнили, что для осуществления внутренних перевозок необходимо получить разрешение и карточку допуска, выдаваемые AYNA бесплатно на срок до семи лет.

