На трассе Баку-Сумгайыт выявлены факты незаконных пассажирских перевозок

Сотрудники Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) совместно с Главным управлением дорожной полиции провели рейд против нелегальных перевозчиков на трассе Баку-Сумгайыт.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, рейд связан с увеличением случаев незаконных пассажирских перевозок в последние дни на подъездах к Баку, особенно в направлении Хырдалана, Масазыра, Мушфигабада и Сарая.

В ходе проверки выявлены 18 транспортных средств, водители которых осуществляли пассажирские перевозки с нарушением требований законодательства. В их отношении составлены протоколы по статье 322 Кодекса об административных проступках.

В ведомстве уточнили, что для осуществления внутренних перевозок необходимо получить разрешение и карточку допуска, выдаваемые AYNA бесплатно на срок до семи лет.