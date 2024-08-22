На танкере "Ханкенди" типа "Афрамакс" поднят флаг Азербайджана

На танкере "Ханкенди" типа "Афрамакс" поднят флаг Азербайджана.

На танкере "Ханкенди" типа "Афрамакс" поднят флаг Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO)

Согласно информации, приобретенный в результате исследования рынка совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на паритетных началах и зарегистрированным в Алятской свободной экономической зоне с одобрения наблюдательных советов SOCAR и ASCO четвертый танкер типа "Афрамакс" введен в эксплуатацию. Распоряжением президента Ильхама Алиева судну присвоено название "Ханкенди".

Судно будет управляться компанией ASCO Ship management AFEZCO, как и другие танкеры типа "Афрамакс", введенные в эксплуатацию ранее.

Танкер введен в эксплуатацию в турецком порту Алиага при участии официальных представителей SOCAR, ASCO, SA Maritime AFEZCO и экипажа судна. На мероприятии капитану судна также были вручены национальные сувениры.

На церемонии было подчеркнуто, что ввод в эксплуатацию танкера "Ханкенди", который имеет неограниченные навигационные возможности и будет плавать в водах за пределами Каспийского моря, имеет стратегическое значение для экономики Азербайджана и национального судоходства.

Также отмечено, что формирование экипажа из отечественных моряков является одним из главных приоритетов как для "Ханкенди" , так и для других судов данного типа. Среди членов экипажей судов данного типа уже есть азербайджанские моряки. Двое из них - третий помощник капитана Джахангир Ягубов и четвертый механик Тейюб Мамедов - работают на судне "Ханкенди".

Следует отметить, что дедвейт (общая грузоподъемность) танкера, построенного на основе последних достижений судостроения, составляет 115 521 тонн. Длина 249,95 метра, ширина 44 метра, высота борта 21,20 метра, осадка 15,22 метра, максимальная скорость 16 узлов.