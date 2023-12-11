О нас

На таможенных постах Азербайджана выезда ожидают более 1500 грузовых автомобилей

На таможенных постах Азербайджана выезда ожидают более 1500 грузовых автомобилей На таможенных постах Азербайджана выезда ожидают 1 542 грузовых автомобиля.
Инфраструктура
11 декабря 2023 г. 18:10
На таможенных постах Азербайджана выезда ожидают более 1500 грузовых автомобилей

На таможенных постах Азербайджана выезда ожидают 1 542 грузовых автомобиля.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"1126 грузовиков ждут выезда на таможенном посту "Красный мост", 55 - на таможенном посту "Мазымгара", 250 - на таможенном посту "Астара", 50 - на таможенном посту "Билясувар", 61 - на таможенном посту "Самур". На таможенном посту "Ханоба" очереди нет", - заявили в ведомстве.

В Агентстве отметили, что большое скопление грузовиков на таможенном посту "Красный мост" связано с ограничением движения крупнотоннажных автомобилей из-за непогоды на таможенном посту "Верхний Ларс" между Россией и Грузией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gömrük postlarında gözləyən yük maşınlarının sayı 1 600-dən aşağı düşüb

Самое читаемое

​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
5 декабря 2023 г. 10:26
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
5 декабря 2023 г. 13:27
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
В Турции произошел вооруженный инцидент на празднестве, пострадали девять человек
6 декабря 2023 г. 07:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi