На таможенных постах Азербайджана выезда ожидают более 1500 грузовых автомобилей

На таможенных постах Азербайджана выезда ожидают 1 542 грузовых автомобиля.

На таможенных постах Азербайджана выезда ожидают 1 542 грузовых автомобиля.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"1126 грузовиков ждут выезда на таможенном посту "Красный мост", 55 - на таможенном посту "Мазымгара", 250 - на таможенном посту "Астара", 50 - на таможенном посту "Билясувар", 61 - на таможенном посту "Самур". На таможенном посту "Ханоба" очереди нет", - заявили в ведомстве.

В Агентстве отметили, что большое скопление грузовиков на таможенном посту "Красный мост" связано с ограничением движения крупнотоннажных автомобилей из-за непогоды на таможенном посту "Верхний Ларс" между Россией и Грузией.