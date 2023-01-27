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На судоремонтном заводе ”Биби-Эйбат" в прошлом году отремонтировано 98 судов

На судоремонтном заводе ”Биби-Эйбат" в прошлом году отремонтировано 98 судов В 2022 году на судоремонтном заводе “Биби-Эйбат” ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) отремонтировано 98 судов различного назначения.
Инфраструктура
27 января 2023 г. 10:55
На судоремонтном заводе ”Биби-Эйбат в прошлом году отремонтировано 98 судов

В 2022 году на судоремонтном заводе “Биби-Эйбат” ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) было отремонтировано 98 судов различного назначения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Выполнен капитальный ремонт 25, доковый ремонт – 43 и текущий ремонт 30 судов. 82 из них принадлежали морскому транспортному флоту ASCO, 3 - Каспийскому морскому нефтяному флоту и еще 13 - сторонним организациям.

Процесс ремонта осуществлялся в соответствии с требованиями международных конвенций при участии высококвалифицированных специалистов ASCO.

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Версия на азербайджанском языке “Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavodunda ötən il 98 gəmi təmir olunub

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