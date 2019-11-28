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На строительство дороги в Шамахы выделено 11,1 млн манатов

На строительство дороги в Шамахы выделено 11 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку–Шамаха–Евлах (115 км)–Гонагкенд–Хемьяли-Икинджи Чайлы–Икинджи Чабаны–Чабаны Шамахинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Баку–Шамаха–Евлах (115 км)–Гонагкенд–Хемьяли-Икинджи Чайлы–Икинджи Чабаны–Чабаны, соединяющей 5 населенных пунктов с населением четыре тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,1 млн манатов.

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