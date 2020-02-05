На строительство дороги в Балакене выделено 17,6 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (155 км) -Гуллар-Тюлю-Талалар-Шариф-Аджилыгбина-Гайса Балакенского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (155 км) - Гуллар-Тюлю-Талалар-Шариф-Аджилыгбина-Гайса, соединяющей 7 населенных пунктов с населением тридцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 17,6 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.