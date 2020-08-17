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На строительство автодороги в Баку выделено 4,6 млн манатов

На строительство автодороги в Баку выделено 4,6 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку".
Инфраструктура
17 августа 2020 г. 15:02
На строительство автодороги в Баку выделено 4,6 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,6 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yol tikintisinə 4,6 milyon manat ayrılıb

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